Gli effetti positivi dell’esercizio fisico sulla cognizione sono trascurabili

Secondo una revisione di 24 meta-analisi pubblicata su Nature Human Behaviour, le prove di una relazione positiva tra esercizio fisico regolare e miglioramento della cognizione nelle persone sane sono scarse. I risultati non escludono che l’esercizio fisico possa avere potenziali benefici per la cognizione nelle persone sane. Ma evidenziano che attualmente le prove a sostegno di queste affermazioni sono limitate.

Si ritiene che l’esercizio fisico regolare abbia effetti positivi non solo sulla salute fisica, ma anche sulla cognizione e sulle prestazioni cognitive. Questi risultati hanno informato le politiche di salute pubblica e alcune istituzioni raccomandano attualmente l’esercizio fisico regolare come mezzo per mantenere uno stato cognitivo sano.

Il legame tra esercizio fisico e cognizione

I ricercatori hanno esaminato 24 meta-analisi che hanno dettagliato 271 studi primari prima di concentrarsi su 109 studi che comprendevano 11.266 partecipanti sani in totale. La loro revisione si è limitata agli studi che hanno dettagliato gli studi di controllo randomizzati, che sono comunemente utilizzati per accertare i nessi causali.

E’ stato possibile riscontrare che i piccoli effetti positivi iniziali dell’esercizio fisico sulla cognizione, statisticamente significativi, sono scomparsi dopo aver tenuto conto di potenziali moderatori (come le differenze tra i gruppi di controllo e i valori di base degli studi) e dopo aver corretto i bias di pubblicazione.

I risultati

Gli autori sottolineano che i loro risultati non suggeriscono affatto che l’esercizio fisico non abbia effetti positivi sul funzionamento cognitivo o che possa essere dannoso per la cognizione. Tuttavia, sostengono che bisogna essere cauti nello stabilire un legame causale tra l’esercizio fisico e la cognizione, poiché attualmente mancano prove causali solide.

In conclusione i benefici dell’esercizio fisico, soprattutto per quanto riguarda la salute fisica, sono di per sé sufficienti a giustificare politiche di salute pubblica basate sull’evidenza, per promuovere la sua applicazione regolare nella vita quotidiana delle persone.