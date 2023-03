Einstein Telescope, Solinas: “occasione irripetibile per la Sardegna e per tutta l’Italia”

MeteoWeb

In attesa della candidatura ufficiale del sito ex minerario di Sos Enattos, a Lula (Nuoro), per ospitare l’Einstein Telescope, la Sardegna si prepara all’evento che viene visto dal governatore Christian Solinas, come “un’occasione di rilancio straordinaria per la Sardegna”. “Siamo lieti che i reiterati e accorati appelli della Regione siano stati accolti dal Governo – aggiunge Solinas – Ora la realizzazione a Lula dell’osservatorio europeo per le onde gravitazionali diventa davvero la battaglia di tutti, della nostra Isola, di ogni sardo e dell’Italia tutta”.

“Abbiamo creduto fin da subito nella bontà di questo progetto – spiega – considerandolo strategico per lo sviluppo futuro della Sardegna, per i suoi riflessi sul piano tecnologico e scientifico e per le ricadute, in primis di carattere occupazionale, che la sua realizzazione potrà generare. Oggi siamo ancora di più convinti che ET rappresenti un’occasione irripetibile per la nostra terra, per i sardi e per l’Italia tutta”.

Nel frattempo, la Cisl, con il segretario generale Gavino Carta, incalza il presidente della Giunta regionale affinché promuova “nell’immediato un tavolo partenariale, con un ampio coinvolgimento di tutti gli attori territoriali e regionali, con l’obiettivo di consolidare e rilanciare, in tutta la Sardegna e presso le istituzioni nazionali ed europee, il significato ed il valore della candidatura di Lula e della Sardegna in un progetto così rilevante ed ambizioso, per il Paese e per la Sardegna intera, a sostegno del quale occorre essere tutti permanentemente impegnati”.