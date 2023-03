Emissioni CO2: gli ambientalisti mettono a rischio l’economia globale

MeteoWeb

Non ci sono prove scientifiche che il minuscolo aumento dello 0,01% dell’anidride carbonica atmosferica (CO 2 ) dal 1780 abbia avuto un reale effetto sulla temperatura media della Terra. Tuttavia, negli anni ’80, sorse un movimento religioso/politico contro la CO 2 provocata dalle emissioni antropogeniche.

È stato guidato da previsioni catastrofiche in seguito ad impenetrabili e indecifrabili modelli climatici computerizzati gestiti dall’International Panel on Climate Change (IPCC). Si è formato così un movimento di massa mondiale con tutto il fervore di una nuova religione evangelica. Come osserva Eric Hoffer nel suo libro “Il vero credente” “i movimenti di massa possono sorgere e diffondersi senza credere in Dio, ma mai senza credere in un diavolo.”

Una corrente di pensiero che demonizza le emissioni di CO2

In questo nuovo movimento di massa denominato “Giorno del giudizio“, milioni di persone credono veramente che la CO 2 rappresenti una forma diabolica moderna che farà sciogliere i ghiacciai, farà sollevare i mari e sommergere le coste. Questi credenti ritengono anche che l’umanità possa, e debba, salvare il pianeta da questa catastrofe naturale, riducendo le emissioni del diavolo CO 2 fino allo zero netto.

Chi non ha queste convinzioni viene etichettato come “negazionista del clima“, un epiteto dispregiativo che vuole alludere al confronto con coloro che negano che i nazisti abbiano perpetrato l’Olocausto. Sfortunatamente, la maggior parte dei politici negli Stati Uniti, in Canada e in Europa, così come la stampa e i dirigenti di molte grandi aziende si sono uniti ciecamente a questa religione del riscaldamento globale antropogenico. Costoro non accetteranno nessuna obiezione alle loro credenze religiose profondamente radicate che sono sostenute dagli imperscrutabili modelli climatici dell’IPCC.

Le loro menti sono chiuse. Per questa corrente di pensiero, le emissioni di CO 2 rappresentano un pericolo per la nostra Terra. Pertanto, si devono ridurre le sue emissioni di CO 2 fino a raggiungere lo zero netto o moriremo tutti. La maggior parte dei “negazionisti” non osa contestare direttamente la falsa affermazione che le emissioni di CO 2 siano l’unica causa dell’attuale riscaldamento globale.

L’obiettivo dello zero netto

Infatti, la maggior parte dei membri della stampa sono stati a tal punto intimiditi che hanno adottato il vocabolario di questa stridente religione e parlano come se il “cambiamento climatico”, la “riduzione delle emissioni”, il “combustibile pulito” e l’ “energia verde”, rappresentino la “buona novella”. Per raggiungere il loro obiettivo di ridurre le emissioni di CO 2 fino allo zero netto, costoro hanno adottato il sogno utopico di un’economia basata esclusivamente sull’energia elettrica per soppiantare la necessità di combustibili fossili. Questo non vale naturalmente, per generare elettricità, e per alimentare aerei, navi, acciaierie, ecc., il che dimostra l’assurdità di questo obiettivo.

Questa ambizione costituisce un patto suicida da incubo che può danneggiare irreparabilmente l’economia. Infatti, l’obiettivo di raggiungere lo zero netto potrebbe comportare per gli Stati Uniti una spesa di diversi miliardi per espandere la capacità della rete elettrica e degli impianti di generazione per ospitare la conversione di circa 300 milioni di veicoli e 140 milioni di case ed edifici da combustibili fossili all’elettricità.

Un eccessivo allarmismo

Gli allarmisti hanno anche messo “il carro davanti ai buoi” e hanno proposto di spendere trilioni su turbine eoliche cinesi, su pannelli solari e veicoli elettrici prima che la rete esistente e la sua capacità di generazione possano essere adeguatamente ampliate per raggiungere lo zero netto. Le autorità della California vietano ai residenti di caricare le poche migliaia di veicoli elettrici presenti nello Stato, difatti la capacità di generazione dell’energia risulta insufficiente, a causa dell’eccessiva dipendenza dalla generazione intermittente di energia solare ed eolica.

Essi semplicemente ignorano l’enorme spreco di veicoli perfettamente buoni, sistemi di riscaldamento e infrastrutture di produzione di supporto, del valore di centinaia di trilioni di dollari. Costoro evitano anche qualsiasi discussione sui pannelli solari e sulle turbine eoliche cinesi che richiedono la sostituzione ogni venti anni o sui milioni di batterie per veicoli elettrici, che morirebbero ogni pochi anni, e devono essere sepolte. In realtà, il sogno utopico non è solo delirante – è folle.

Cosa avviene nell’atmosfera

A livello scientifico, l’assorbimento di una piccola quantità di radiazione infrarossa da parte di una maggiore emissione CO 2 , non può aumentare la temperatura della Terra. L’atmosfera troposferica è composta da 78% di azoto, 21% di ossigeno, 1% di argon, 0,4-4% di vapore acqueo e diversi elementi gassosi.

La componente gassosa più grande è l’anidride carbonica allo 0,041%, seguito da metano allo 0,0018% e protossido di azoto allo 0,0003%. Il volume delle molecole atmosferiche è espresso anche con l’unità di misura di parti per milione (ppm): azoto 780.000 ppm, ossigeno 210.000 ppm e argon 10.000 ppm. Gli scienziati hanno anche ipotizzato che il vapore acqueo vada da 4.000 e 40.000 ppm, a seconda del tempo e della posizione. Al contrario, le emissioni di CO 2 ha solo 410 molecole per milione (041%); metano (CH4) ha solo un minuscolo 1,8 molecole per milione; e protossido di azoto (N2O) è pari solo a un 1/3 molecola per milione.

Le molecole atmosferiche e la perdita di radiazioni infrarosse

Tutte le molecole atmosferiche creano una coltre di calore che rallenta la perdita di radiazioni infrarosse nello spazio. I raggi del sole a onde corte che passa attraverso la troposfera generalmente senza ostacoli dalle molecole di azoto, ossigeno e argon alla superficie, che aumenta il moto cinetico (legato al calore) di tutte le molecole superficiali a livello atmosferico.

L’aumento di spostamento molecolare, a sua volta, aumenta la radiazione infrarossa (IR) dello spettro completo in tutte le direzioni. Tutte le molecole atmosferiche, inclusi il vapore acqueo e la CO 2 , assorbono il calore aggiuntivo per conduzione (contatto), sia dalla superficie che dalle molecole atmosferiche circostanti. In altre parole, mentre tutte le molecole d’aria urtano contro le superfici riscaldate e il loro movimento cinetico (calore) l’uno verso l’altro, sono aumentati. Così, tutte queste molecole atmosferiche formano una coltre di calore che, come un liquido caldo in un thermos, rallenta l’uscita dell’IR nello spazio e mantiene la superficie calda.

Un riscaldamento globale reale?

Il sistema meteorologico terrestre facilita quindi il processo di raffreddamento. La continua evaporazione di vapore acqueo dagli oceani e dalla terra crea correnti di convezione, vento, nuvole e precipitazioni meteorologiche che allontanano l’aria riscaldata dalla superficie calda e, attraverso la convezione, fino alle regioni più fredde dell’atmosfera e, infine, nello spazio.

La maggior parte degli scienziati crede che il nostro recente riscaldamento sia dovuto al fatto che Terra sta uscendo da una piccola era glaciale. Il riscaldamento delle temperature è dovuto al risultato di forze naturali in costante cambiamento, ad esempio il Sole, l’orbita della Terra, i raggi cosmici, i movimento della Terra e il vulcanismo, che sono tutti al di fuori del controllo umano.

I modelli climatici

Nel 2007, l’IPCC ha mostrato un grafico nel suo quarto rapporto di valutazione, preparato da Kenneth Trenberth, raffigurante il “bilancio energetico medio annuale e globale della Terra.” Le agenzie federali negli Stati Uniti tuttavia, ancora sostengono che la radiazione di ritorno da emissioni di CO 2 è la causa principale del nostro attuale periodo di riscaldamento.

Le agenzie federali negli Stati Uniti che gestiscono i loro modelli climatici impenetrabili, tuttavia, ignorano l’adozione da parte dell’IPCC di una nuova congettura non plausibile e, fino ad oggi, si basano ancora sulla congettura di dati falsificati come base per le loro previsioni. Ad esempio, nel luglio 2021, il sito web della U.S. Environmental Protection Agency (EPA) “Climate Change Indicators: Climate Forcing“, afferma ancora che “I gas serra assorbono l’energia che si irradia verso l’alto dalla superficie terrestre, riemettendo il calore nell’atmosfera inferiore e riscaldando la superficie terrestre“

Il sistema Terra



L’energia radiativa entra nel sistema della Terra dalla luce solare che brilla sul nostro pianeta. Parte dell’energia riflette la superficie terrestre o l’atmosfera nello spazio. Il resto viene assorbito, riscalda il pianeta, e poi viene emesso come energia radiativa termica nello stesso modo in cui l’asfalto nero diventa caldo e irradia calore in una giornata di sole.

Il ciclo di feedback positivo

Alla fine, anche questa energia si dirige verso lo spazio, ma parte di essa viene riassorbita dalle nuvole e dai gas serra nell’atmosfera. L’energia assorbita può anche essere emessa verso la Terra, dove riscalderà ancora di più la superficie. La NASA sostiene anche che il vapore acqueo sovralimenta il riscaldamento iniziale con emissioni di anidride carbonica. L’aumento del vapore acqueo nell’atmosfera sovralimenta il riscaldamento causato da altri gas serra. Funziona in questo modo: mentre i gas serra, come l’anidride carbonica e il metano aumentano, la temperatura della Terra aumenta come conseguenza. Questo aumenta l’evaporazione da acqua e terreni.

Il vapore acqueo assorbe quindi il calore irradiato dalla Terra e impedisce che fuoriesca nello spazio. Questo riscalda ulteriormente l’atmosfera, causando ancora più vapore acqueo nell’atmosfera. Questo è ciò che gli scienziati chiamano un “ciclo di feedback positivo.”

I dati falsificati delle radiazioni infrarosse

Anche se l’IPCC ha abbandonato la sua precedente congettura di radiazione posteriore a favore di una congettura altrettanto invalida, agenzie governative come la NASA ignorano ancora il fatto che la radiazione è stata definitivamente falsificata e continua ad avanzare come unica base per le loro previsioni apocalittiche. Inoltre, poiché i volumi globali totali o medi di vapore acqueo nell’atmosfera sono inconoscibili, la NASA si sente anche apparentemente libera di formulare congetture pseudoscientifiche sul riscontro del vapore acqueo.

A differenza della temperatura, i volumi di vapore acqueo non possono essere mediati su base globale perché il vapore acqueo è in continua evoluzione in tutte le parti del mondo, dal vapore alle nuvole a pioggia, neve, ghiaccio, acqua e viceversa. Pertanto, i modelli del clima non hanno alcuna base scientifica per affermare che il volume di vapore acqueo globale stia realmente aumentando o diminuendo – e in particolare, non a causa dell’aumento della CO 2 e di altre emissioni di gas.

Un dato deve essere sempre verificabile

Devono, tuttavia, inserire alcune cifre di volume totale per il vapore acqueo e le nuvole non sono misurabili nei loro modelli computerizzati imperscrutabili. Tali cifre sono artificiose e distruggono qualsiasi validità scientifica delle previsioni elaborate dai modelli climatici. Come ha osservato da Eric Hoffer, “Se una dottrina non è incomprensibile, deve essere vaga: e se non è né incomprensibile né vaga, deve essere non verificabile.”

Questo descrive perfettamente la falsa, incomprensibile e non verificabile dottrina del movimento religioso di massa AGW secondo cui i gas serra creati dall’uomo, piuttosto che le forze naturali, sono i soli responsabili del leggero periodo di riscaldamento che la Terra sta attualmente vivendo. Di conseguenza, come dimostra il senatore degli Stati Uniti James Inhofe nel suo recente libro, la falsa religione AWG è, in effetti, la più grande bufala dei tempi moderni.