Eni sigla nuovo accordo per l’energia da fusione: “offre grandi quantità di energia pulita”

Eni e Commonwealth Fusion System, spinout del Massachusetts Institute of Technology, hanno firmato un nuovo accordo di cooperazione con l’obiettivo di accelerare l’industrializzazione dell’energia da fusione. “Commonwealth Fusion Systems è uno spin-out del Massachusetts Institute of Technology finalizzato ad accelerare l’applicazione industriale della fusione a confinamento magnetico: la società ha infatti una delle roadmap più sfidanti a livello mondiale per portare all’industrializzazione l’energia da fusione. Consapevole del grande valore strategico della fusione e della solidità del progetto di innovazione tecnologica, Eni ha investito per la prima volta in CFS nel 2018 e ne è azionista strategico attraverso Eni Next, società di corporate venture capital del gruppo. Il 9 marzo 2023 le due società hanno siglato un nuovo accordo di cooperazione per accelerare ulteriormente lo sviluppo industriale di ARC, il primo impianto in grado di immettere in rete energia da fusione”, si legge in una nota di Eni.

“In questo impegno congiunto, in particolare, Eni mette a disposizione la propria esperienza ingegneristica e di project management. L’intesa prevede anche una serie di progetti attualmente in fase di sviluppo che includono il supporto operativo e tecnologico per lo sviluppo e l’esecuzione, la condivisione di metodologie mutuate dall’industria energetica e la gestione dei rapporti con gli stakeholder”, continua la nota.