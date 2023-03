Epatite infantile in aumento, collegata al virus adeno-associato 2 (AAV2)

MeteoWeb

L’aumento dei casi di epatite inspiegabile tra i bambini dal 2022 è legato a un virus infantile comune noto come adeno-associated virus 2 (AAV2), secondo tre studi pubblicati su Nature questa settimana. Non è chiaro se AAV2 sia la causa dell’epatite o semplicemente un indicatore di infezione da un altro virus. Dal 2022, più di 1.000 casi di epatite pediatrica (infiammazione del fegato) senza causa nota sono stati segnalati in 35 paesi, tra cui il Regno Unito e gli Stati Uniti. In alcuni casi, l’epatite era così grave che era necessario un trapianto di fegato; un sottoinsieme più piccolo di casi era fatale.

Le analisi precedenti hanno trovato un’associazione con gli adenovirus umani. Anche se non è stato chiaro se questo collegamento sia causativo. Tre ricerche indipendenti pubblicate su Nature dimostrano il legame tra l’infezione da AAV2 e l’aumento dell’epatite infantile. Questo virus è noto per replicarsi nel fegato, ma non è noto per causare l’epatite e non può replicarsi senza un virus ‘helper’.

Epatite AAV2

I ricercatori hanno analizzato campioni di 16 bambini con epatite acuta grave di origine sconosciuta provenienti dagli Stati Uniti e li hanno confrontati con 113 individui di controllo. Nel sangue di 14 pazienti, AAV2 è stato rilevato in 13 casi (93%), rispetto a 4 (3,5%) dei controlli. Tutti e 14 di questi pazienti egualmente sono risultati positivi per gli adenovirus umani.

Nei 13 bambini infettati con AAV2, sono state rilevate coinfezioni con virus helper (come il virus di Epstein-Barr o uno degli herpesvirus umani del gruppo HHV-6) che potrebbero promuovere la replicazione AAV2. Gli autori suggeriscono che la gravità della malattia potrebbe essere correlata a coinfezioni che coinvolgono AAV2 e virus helper.

In due studi separati, Emma Thomson, Judith Breuer e colleghi riportano risultati simili dal Regno Unito.

La prima squadra ha rilevato AAV2 in 26 su 32 (81%) casi di epatite, contro 5 su 74 (7%) individui di controllo. La seconda squadra ha rilevato AAV2 in 27 su 28 (96,4%) casi di epatite e bassi tassi in individui di controllo.

I risultati

I ricercatori hanno trovato un’associazione tra la genetica dell’ospite e i casi di epatite. Circa il 93% dei bambini affetti portava un particolare gene per l’antigene leucocitario umano (una molecola che aiuta il sistema immunitario a riconoscere le cellule infette), rispetto a circa il 16% del gruppo di controllo. Una scoperta che suggerisce alcuni bambini possono essere geneticamente più sensibili ad alcune forme di epatite. I ricercatori hanno anche rilevato bassi livelli di adenovirus umano e betaherpesvirus umano 6B (HHV-6B). Ritengono che questi virus potrebbero consentire la replicazione AAV2, e potenzialmente innescato danni epatici immunomediati.

Sebbene i tre documenti colleghino l’infezione AAV2 al recente aumento dell’epatite infantile inspiegabile, non è chiaro quale sia il ruolo di questo virus nello sviluppo della malattia epatica. Rimangono interrogativi sui fattori che stanno alla base dell’aumento dell’epatite senza origine nota. In un News & Views di accompagnamento, Frank Tacke considera il ruolo svolto dai blocchi COVID-19.

“L’ondata di epatite nella primavera del 2022 ha coinciso con il rilassamento delle misure COVID-19 in tutto il mondo e i casi si sono rapidamente interrotti”, nota. O avevano mal addestrato il sistema immunitario che ha portato ad una maggiore suscettibilità a virus altrimenti innocui,” Tacke aggiunge.