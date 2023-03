Escursione in paradiso: ciaspolata nella neve dell’Aspromonte più raro | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un gruppo di intrepidi escursionisti del CAI – Club Alpino Italiano – nella mattinata di ieri, Domenica 5 Marzo, ha indossato le ciaspole e si è avventurato nel cuore dell’Aspromonte, tra Gambarie e Nino Martino, percorrendo sentieri innevati compresi tra 1.300 e 1.800 metri di altitudine sul livello del mare nel Parco Nazionale della provincia di Reggio Calabria.

Di neve ce n’è tanta dopo le abbondanti nevicate delle scorse settimane, in modo particolare oltre i 1.600 metri di quota. E soprattutto, ieri ha nevicato tutto il giorno con tuoni, fulmini e vento forte, rendendo proibitive le condizioni meteo per gli escursionisti che nel percorso di ritorno non vedevano più le tracce delle ciaspole all’andata, completamente sommerse da un ulteriore strato di coltre bianca.

Le immagini, realizzate dal nostro Massimiliano Pedi (staff MeteoWeb), tra gli escursionisti, sono incantevoli e raccontano un Aspromonte raro e selvaggio: a goderne delle bellezze dal vivo in queste condizioni sono davvero in pochi. Pochissimi. E li ringraziamo per aver condiviso queste bellissime testimonianze con noi.