Esplode palazzina nel Padovano, un morto e 3 feriti a Sant’Urbano | FOTO

Un’esplosione con successivo incendio è avvenuta stamane all’interno di un’abitazione di Sant’Urbano (Padova) per una probabile fuga di gas. Una donna ha perso la vita. Dal rogo sono stati salvati il marito della vittima ed i due figli. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco e le unità “Urban search and rescue” per escludere la presenza di altre persone.

La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 8. All’arrivo dei pompieri, accorsi da Este, Rovigo e Padova, il papà con i due bambini erano già fuori dall’abitazione. Uno dei minori è stato elitrasportato in ospedale, gli altri due in ambulanza. Gravi i danni all’abitazione con alcuni muri perimetrali abbattuti. In corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per determinare le cause dell’esplosione.