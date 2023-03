Rischio di eventi climatici estremi simultanei a livello globale

MeteoWeb

Il verificarsi di estremi climatici simultanei sta aumentando a livello globale a causa del cambiamento climatico indotto dall’uomo e si prevede che questa tendenza peggiorerà in futuro. E’ quanto dimostra un recente studio pubblicato su Science Advances. Il team di ricerca, composto da ricercatori di università australiane e cinesi, ha utilizzato osservazioni climatiche mensili da tutto il mondo, inclusi dati di temperatura e precipitazioni, nonché un insieme di 11 Modelli di circolazione generale.

Bofu Yu, coautore dell’articolo e professore della Griffith University in Australia, ha affermato che mentre i rischi futuri degli estremi climatici variavano geograficamente, stanno diventando più interconnessi attraverso un ulteriore riscaldamento, una maggiore variabilità climatica e la dipendenza spaziale degli estremi climatici.

Climi interconnessi

Secondo il documento di ricerca, i climi regionali in tutto il mondo sono interconnessi attraverso le teleconnessioni atmosferiche e i driver globali della variabilità, come El Nino, possono provocare simultaneamente estremi climatici in regioni molto distanti.

“I crescenti estremi climatici simultanei globali pongono grandi rischi per la nostra società e gli ecosistemi” ha affermato Yu. “In particolare, gli aumenti più forti del passato e gli estremi di temperatura simultanei previsti per il futuro si verificano nelle regioni tropicali, dove molti paesi in via di sviluppo sono stati maggiormente colpiti dai cambiamenti climatici e sono probabilmente quelli meno in grado di permettersi le conseguenze dei futuri aumenti delle temperature estreme”.

Estremi climatici in continuo aumento

Lo studio ha anche evidenziato che temperature estreme simultanee potrebbero indebolire la capacità degli ecosistemi tropicali di agire come significativi pozzi di carbonio e amplificare il cambiamento climatico globale. Inoltre, l’aumento della variabilità delle precipitazioni e le precipitazioni estreme simultanee, in particolare nelle regioni tropicali e settentrionali di alta latitudine, potrebbero causare più siccità e inondazioni simultanee, rendendo più difficile l’adattamento ai futuri cambiamenti climatici.

Secondo Yu, nonostante alcuni obiettivi di mitigazione, si prevede che gli estremi climatici aumenteranno ancora in modo significativo rispetto alle condizioni storiche; per lo studioso, quindi, sono necessarie azioni internazionali più urgenti per ridurre le emissioni di gas serra e limitare gli impatti dei cambiamenti climatici.