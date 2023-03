Sei Superstizioso? E’ l’unica cosa che porta male! Il 17 marzo eventi in tutt’Italia per la giornata Anti-Superstizione

MeteoWeb

“Essere superstiziosi porta male”. Il CICAP, con ironia, lo sostiene da anni, ma sarà valido anche per il mondo universitario? È ciò che il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze proverà a scoprire in occasione dei prossimi due venerdì 17 che il 2023 offre sul calendario, quelli che tradizionalmente per il CICAP sono dal 2009 le Giornate Anti-Superstizione.

Appuntamento dunque a venerdì 17 marzo con la prima Giornata Anti-Superstizione del 2023, che il CICAP dedicherà all’approfondimento delle superstizioni nelle città universitarie legate, ad esempio, al conseguimento della laurea, all’iscrizione all’università stessa o alla vita accademica. L’invito è aperto a tutti coloro che vorranno contribuire al tema, studenti, docenti e cittadini interessati.

I dettagli degli eventi anti-superstizione

Per tutti i dettagli dell’iniziativa si invita a seguire i canali ufficiali del CICAP proprio nella giornata di venerdì 17 marzo: sito web, pagina Facebook, profilo Instagram. Le storie raccolte e i risultati di questo percorso saranno presentati in occasione del prossimo venerdì 17 del 2023, a novembre.

Venerdì 17 marzo, in quanto Giornata Anti-Superstizione, sarà anche l’occasione per partecipare ai diversi appuntamenti che il CICAP organizza sul territorio nazionale.

CICAP Veneto

– Evento: Non è vero, ma ci credo! – Luogo: Auditorium del Museo dei Colli Euganei, via F. Filzi, 4, 35030 Galzignano Terme (PD)

– Orario: 19.30 percorso anti-superstizione, 20.30 conferenza di Leopoldo Benacchio – Relatore: Leopoldo Benacchio, Senior Scientist dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e docente all’Università di Padova

CICAP Umbria

– Evento: Percorso anti- superstizione – Luogo: davanti al supermercato, via Aldo Moro, San Mariano – Corciano (PG)

– Orario: 17.17

CICAP Piemonte

– Evento: Sfida alla superstizione Chi sale sulla Mole non si laurea Luogo: davanti alla Mole Antonelliana, via Montebello 20, Torino Orario: 17.17

Svolgimento: incontro con gli studenti “coraggiosi”; quelli che dimostreranno di essere saliti (il giorno stesso o successivamente) sull’ascensore della Mole, saranno premiati – Evento: Cena anti-superstizione Luogo: Dorian Gray Bistrot, via Roma, 51/53, 15067 Novi ligure (AL) Informazioni: claudio@casonato.it

CICAP Toscana

– Evento: raccolta dei dati sulle superstizioni studentesche durante un laboratorio a scuola Luogo: scuola ISIS Valdarno Data e orario: sabato 11 marzo, dalle 10 alle 13

CICAP Puglia

– Evento: Percorso anti-superstizione Luogo: Corso Sidney Sonnino 6, Bari Orario: 17.30

CICAP Lazio

Evento: Ruota della sfortuna e conferenza sui meccanismi psicologici della superstizione Relatore: Marco Petri Luogo: Roma (per informazioni lazio@cicap.org) – Orario: 18.30

Per informazioni sugli eventi: gruppilocali@cicap.org.

Cosa sono le Giornate Anti-Superstizione del CICAP?

Nate nel 2009, cadono in occasione di ogni venerdì 17 con l’obiettivo di comunicare al grande pubblico, in modo ironico e sdrammatizzante, quello che per gli esperti è un dato di fatto: “Essere superstiziosi porta male”.

“Nel senso che – spiega Elisa Tealdi, del coordinamento gruppi locali CICAP – modificare i nostri comportamenti può provocare danni sia all’individuo sia alla società. Quando qualcuno crede che un oggetto, una persona, una frase o un comportamento abbiano il potere di portare sfortuna non fa che condizionarsi, e così, ritenendosi sfortunato, altera inconsapevolmente il suo comportamento e finisce per provocare gli eventi sfortunati che tanto lo spaventano”.

L’obiettivo è combattere la superstizione

Ed è proprio per “combattere” la superstizione che il CICAP organizza ogni venerdì 17 una Giornata Anti-Superstizione. Solitamente, in varie città d’Italia, i gruppi locali del CICAP organizzano eventi di vario tipo: incontri, conferenze, dibattiti e dimostrazioni pratiche. L’edizione 2023, come detto, tratterà il tema della superstizione legata alle città universitarie e alla vita degli atenei che vorranno aderire.

Cos’è il CICAP?

Il CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) è un’associazione di promozione sociale, scientifica ed educativa, che promuove un’indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell’insolito con l’obiettivo di diffondere il metodo scientifico e lo spirito critico. Il CICAP nasce nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati, intellettuali e appassionati, ed è oggi presieduto dal professor Sergio Della Sala.