Evento storico in India: nati 4 cuccioli di ghepardo, specie estinta nel 1952

MeteoWeb

L’India ha annunciato ieri che uno degli otto ghepardi namibiani trasferiti nel Paese lo scorso anno nell’ambito di un progetto ambizioso per reintrodurre i felini maculati, ha dato alla luce quattro cuccioli, decenni dopo che la specie era stata dichiarata estinta nel 1952 nel Paese. Il ministro dell’Ambiente indiano Bhupender Yadav ha pubblicato su Twitter una foto e un video dei cuccioli di ghepardo, definendo l’evento “importante“. Il primo ministro Narendra Modi l’ha definita una “notizia meravigliosa“.

Secondo i media indiani, un secondo ghepardo namibiano dovrebbe partorire presto. Gli otto ghepardi namibiani sono stati reintrodotti in India l’anno scorso. All’inizio di quest’anno, altri 12 ghepardi sono arrivati ​​dal Sud Africa per aumentare il primo contingente. L’annuncio della nascita dei quattro cuccioli di ghepardo arriva a pochi giorni dalla morte di uno dei ghepardi namibiani nel Kuno National Park, una riserva naturale situata a 320 chilometri a sud di New Delhi, vittima di insufficienza renale.

I ghepardi sono gli animali terrestri più veloci al mondo ed era stato considerato estinto in India nel 1952 a causa della perdita di habitat e della caccia per il manto maculato. I ghepardi sono in pericolo in tutto il mondo e sono classificati globalmente come “vulnerabili” nella lista rossa delle specie minacciate dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.