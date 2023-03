Famiglia intossicata da monossido di carbonio nel Torinese

MeteoWeb

Tre persone – una bambina di 5 anni, la madre e l’altra figlia – sono state trovate prive di conoscenza in un appartamento a Brandizzo, nel Torinese, a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. La bambina è stata portata in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita e verrà trasferita in quello di Rivoli. Ricoverate anche le altre due donne all’ospedale di Chivasso, sempre nel Torinese.

Le tre donne sono state poste in camera iperbarica, e non risultano in pericolo di vita. La causa dell’intossicazione sembra dovuta a un malfunzionamento dello scaldabagno, ma gli accertamenti dei carabinieri di Chivasso e dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso.