Farina di insetti, Lollobrigida: “le etichette garantiranno libertà di scelta”

“I grilli, le larve, i vermi della farina, le locuste sono ovviamente naturali quindi ci deve essere la possibilità in ottemperanza delle normative europee, per chi vuole, di utilizzare questi cibi. Evidente che ci deve essere la garanzia, per chi non vuole nutrirsi di insetti, di sapere dove sono allocati all’interno dei prodotti”. Lo ha detto il ministro Lollobrigida ospite della trasmissione “Dritto e rovescio” che andrà in onda questa sera su Rete4.

“Questo è molto importante – ha sottolineato – per cui il Governo: io, il collega Urso, il collega Schillaci insieme al presidente Meloni abbiamo dato un indirizzo che permetterà di individuare dove sono presenti le farine e dove non sono presenti. E le persone potranno liberamente scegliere”.