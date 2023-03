Filippine in ansia per la petroliera affondata: pesca consentita tra 1 anno

MeteoWeb

Dopo quattro settimane dall’affondamento di una petroliera, i pescatori filippini costretti a rimanere in banchina stanno lottando per ripulire la costa dell’isola di Mindoro, dove le spiagge macchiate di petrolio portano ancora le tracce delle migliaia di litri di olio combustibile fuoriusciti. In totale, più della metà degli 800.000 litri di olio combustibile che la Princess Empress trasportava si è riversata qui, al largo dell’isola di Mindoro, in queste acque note in tutto il mondo per la loro ricca vita marina.

Due giorni dopo l’affondamento della petroliera, il 28 febbraio, la chiazza di petrolio aveva già raggiunto Buhay na Tubig, un remoto villaggio di Pola, uno dei comuni più colpiti dalla. Il petrolio si è rapidamente diffuso lungo la costa, annerendo le rocce e le spiagge del villaggio, e alcuni residenti si sono ammalati.

Da allora, le autorità filippine hanno vietato la pesca e la balneazione a tempo indeterminato, lasciando migliaia di pescatori in un limbo mentre la fuoriuscita di petrolio continua a essere difficile da contenere. “Dicono che potrebbero volerci sei mesi, ma se non potessimo pescare per un anno?“, ha detto Arvie Anonuevo. Come altri pescatori costretti a rimanere sulla banchina, Arvie Anonuevo ha lavorato per quindici giorni, quattro ore al giorno, pulendo le spiagge e le rocce con cazzuole e carta assorbente.

In cambio, il governo gli paga 355 pesos (sei euro) al giorno, poco più della metà di quanto guadagnava con la pesca. “È faticoso quando il petrolio torna il giorno dopo, non importa quanto bene si puliscano le rocce“, lamenta Arvie Anonuevo. Secondo le autorità filippine, sono stati colpiti 5.000 ettari di barriere coralline, alghe e mangrovie.

La pulizia della fuoriuscita di petrolio dovrebbe richiedere almeno sei mesi, ma la bonifica totale della costa potrebbe richiedere diversi anni, secondo Irene Rodriguez, docente presso l’Istituto di Scienze Marine dell’Università delle Filippine.

A parere degli esperti, le due principali chiazze di petrolio che sono andate alla deriva a sud-ovest e a nord-ovest della nave potrebbero estendersi per quasi 162 chilometri quadrati. In totale, sette degli otto serbatoi della nave sono fuoriusciti e quattro di essi sono già vuoti. Ma il relitto continua a perdere. Secondo la Guardia Costiera delle Filippine, la Princess Empress, ritrovata la settimana scorsa da un veicolo a distanza giapponese a 400 metri di profondità, ha subito “danni strutturali significativi” dopo l’affondamento.

Circa il 60% del petrolio che la petroliera trasportava si è riversato in mare, ha dichiarato il portavoce Armando Balilo. Il proprietario della petroliera ha assicurato che chiunque sia stato colpito dalla fuoriuscita di petrolio sarà risarcito se lo richiederà. Tuttavia, questo aiuto finanziario non arriva abbastanza rapidamente per molti pescatori, che non possono contare sulla raccolta di banane o cocco per integrare il loro reddito, poiché gli alberi di banane sono stati danneggiati l’anno scorso da una violenta tempesta e il raccolto di cocco è ancora lontano mesi. La sindaca di Pola, Jennifer Cruz, è preoccupata per ciò che accadrà a queste famiglie una volta terminati gli aiuti governativi. “Queste persone vivono alla giornata“, ha detto. La signora Cruz ha detto che la pesca potrebbe essere nuovamente consentita solo tra un anno.