Firenze, attivisti imbrattano Palazzo Vecchio

Questa mattina 2 attivisti della campagna “Non paghiamo il fossile”, promossa da Ultima Generazione, Scientist Rebellion e Veglie contro le morti in mare, hanno imbrattato con vernice arancione lavabile l’ingresso di Palazzo Vecchio in piazza della Signoria a Firenze. I due attivisti sono stati immediatamente fermati dalle forze dell’ordine: sono state portate via per l’identificazione e la denuncia.