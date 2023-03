Una brillante scia di luce nel cielo della Florida: rientrati gli astronauti Crew-5 | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Gli astronauti della missione Crew-5 di SpaceX sono tornati sulla Terra. I 4 ex “inquilini” della Stazione Spaziale Internazionale sono rientrati con la capsula Endurance, con ammaraggio al largo della Florida, concludendo una missione di 5 mesi sulla ISS. A bordo di Crew Dragon hanno viaggiato Josh Cassada e Nicole Mann della NASA, il giapponese Koichi Wakata e la cosmonauta russa Anna Kikina, con splashdown nell’oscurità dopo avere sorvolato il Golfo del Messico al largo della costa di Tampa Bay, in Florida, alle 21:02 ora locale (03:02 ora italiana). Crew Dragon ha illuminato il cielo notturno come una brillante striscia di luce mentre rientrava nell’atmosfera terrestre.

I 4 astronauti hanno trascorso 157 giorni nello Spazio durante la loro missione, che ha segnato il primo volo spaziale in assoluto per Mann, Cassada e Kikina. È stato il 5° volo per Wakata, che ora ha totalizzato 505 giorni in orbita.

Endurance si è sganciata dalla Stazione sabato alle 08:20 ora italiana, e in seguito ha eseguito una serie di manovre per mettersi in rotta per il rientro atmosferico. L’ammaraggio con paracadute ha concluso la 5ª missione operativa di SpaceX per il Commercial Crew Program della NASA.

Rientrati gli astronauti Crew-5, il momento dello splashdown

I record della missione Crew-5

La missione Crew-5 ha segnato un paio di primati storici, con Mann che è diventata la prima donna nativa americana a raggiungere lo Spazio e Kikina la prima russa a volare su un veicolo spaziale privato americano. Inoltre, la missione ha segnato il 5° ritorno dallo Spazio di Wakata, un record giapponese.

Gli astronauti di Crew-5 hanno trascorso 5 mesi movimentati in orbita. Sono stati ammirati spettacoli aurorali, ad esempio, e 2 veicoli russi attraccati alla ISS – una Soyuz e un cargo Progress – hanno registrato perdite.

La capsula Crew Dragon Endurance è stata brevemente modificata per ospitare un passeggero in più – uno dei 3 astronauti Soyuz, Frank Rubio della NASA – nel caso fosse necessaria un’evacuazione di emergenza della ISS. Le modifiche sono state rimosse il mese scorso, dopo che la Russia ha lanciato una Soyuz sostitutiva che porterà Rubio e i suoi 2 compagni russi sulla Terra in autunno.

Sulla ISS rimane una missione SpaceX dopo la partenza di Crew-5: l’equipaggio Crew-6 ha raggiunto il laboratorio orbitante il 3 marzo, a bordo di Endeavour. Gli astronauti Crew-6, Woody Hoburg e Stephen Bowen della NASA, Sultan Al Neyadi degli Emirati Arabi Uniti e il cosmonauta Andrey Fedyaev, vivranno a bordo della ISS per i prossimi 6 mesi.