La deforestazione potrebbe ridurre le precipitazioni nelle foreste | FOTO

Un’analisi pubblicata su Nature dimostra che le regioni deforestate in tutto il mondo mostrano una riduzione delle precipitazioni. I risultati indicano che nel 2100 i tassi di deforestazione previsti in Congo potrebbero ridurre le precipitazioni locali dell’8-10%.

Le foreste tropicali hanno un ruolo importante nella regolazione del clima grazie alla loro influenza sui cicli dell’energia, dell’acqua e del carbonio.

Foreste tropicali

Esse influenzano anche i modelli di precipitazione locali e regionali. L’evapotraspirazione, ad esempio, è un forte motore delle precipitazioni regionali e rappresenta il 41% delle precipitazioni medie del bacino in Amazzonia e quasi il 50% in Congo. Il ruolo della deforestazione e il suo impatto sulle precipitazioni sono incerti a causa della gamma di processi in atto e delle diverse scale.

In Amazzonia, la deforestazione su piccola scala è stata collegata a un aumento delle precipitazioni, mentre in Indonesia è stata collegata a una diminuzione delle precipitazioni e all’esacerbazione degli impatti di El Niño.

La perdita di foreste sulle precipitazioni

Per esplorare il ruolo della perdita di foreste sulle precipitazioni, gli studiosi hanno analizzato un set di dati satellitari sulla variazione della copertura forestale dal 2003 al 2017, con particolare attenzione all’Amazzonia, al Congo e al Sud-Est asiatico, per identificare le aree di perdita di foreste. Hanno combinato queste informazioni con 18 diversi set di dati sulle precipitazioni. I ricercatori hanno riscontrato che l’impatto della deforestazione sulle precipitazioni aumenta a scale più ampie. Forti riduzioni delle precipitazioni dovute alla perdita di foreste si sono verificate a scale spaziali superiori a 50 km, con le maggiori riduzioni osservate a 200 km.

Le variazioni assolute delle precipitazioni dovute alla perdita di foreste sono state maggiori nella stagione umida. Gli autori suggeriscono che i tassi di deforestazione previsti potrebbero portare a una riduzione delle precipitazioni locali di circa l’8-10% in Congo entro il 2100.

In conclusione i risultati dimostrano la necessità di conservare le foreste tropicali per sostenere la resilienza al clima.