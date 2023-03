Frammenti di vetro nei fagioli: il richiamo del Ministero della Salute | MARCHIO

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato nella pagina dedicata agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, l’avviso di richiamo precauzionale per un possibile rischio fisico dovuto alla possibile presenza di frammenti di vetro, di un lotto di fagioli al fiasco a marchio NaturaSì. Il prodotto interessato è venduto in vasetti di vetro da 300 grammi con termine minimo di conservazione al 28/03/2025. I fagioli al fiasco richiamati sono stati prodotti per EcorNaturaSì Spa dall’azienda Cereal Terra Srl, nello stabilimento di via Ricardesco 15/17 a Ciriè, nella città metropolitana di Torino.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, Presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai clienti di non consumare il prodotto oggetto del richiamo che può essere restituito al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato anche senza presentare lo scontrino.