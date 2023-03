Frana in Ecuador: 12 morti e 67 dispersi, 32 persone salvate dal fango

MeteoWeb

Una frana ha devastato domenica notte una parte della cittadina di Alausi, nella regione andina dell’Ecuador: secondo quanto riportato dall’agenzia Efe, che cita il Segretariato ecuadoriano per la gestione del rischio, il bilancio è salito a 12 vittime accertate e 67 dispersi. Quattro corpi sono stati recuperati nelle scorse ore. La quinta vittima è un giovane che era stato soccorso lunedì ed è morto in un ospedale della vicina provincia di Cañar. Risultano anche 31 feriti, mentre 32 persone erano state tratte in salvo dal fango.

Un totale di 116 persone di 30 famiglie sono state ospitate in rifugi temporanei allestiti nella provincia andina di Chimborazo, mentre il numero delle persone colpite ha raggiunto circa 500. Circa 160 case sono state travolte e il numero di edifici distrutti è ancora in fase di valutazione.