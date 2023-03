Frana Ischia: per gli sfollati ospitalità in albergo anche in estate

MeteoWeb

Nei giorni scorsi, era nato il problema della sistemazione per i 217 sfollati che non hanno trovato una sistemazione autonoma e che non possono ancora tornare nelle loro case dopo la terribile alluvione di novembre a Ischia. Il problema era sorto alla luce dell’avvicinarsi di Pasqua e della stagione estiva, quando gli alberghi che attualmente ospitano gli sfollati dovranno accogliere i turisti. Ma ora è arrivata una soluzione.

Il Commissario delegato per l’emergenza frana a Ischia, Giovanni Legnini, e il Commissario prefettizio del Comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra, “garantiranno l’ospitalità alberghiera, in maniera continuativa e fino a quando permarranno le misure di evacuazione, anche nel periodo estivo, per tutti quei cittadini che, a seguito della drammatica frana del 26 novembre scorso, non possono tornare nelle rispettive abitazioni“. Lo rende noto l’ufficio stampa del Commissario delegato per l’emergenza frana a Ischia. Nel corso di una riunione con Legnini e Calcaterra, il Presidente di Federalberghi Ischia, Luca D’Ambra, ha confermato l’impegno a individuare le soluzioni più idonee per assicurare una adeguata sistemazione ai cittadini.

Nei prossimi giorni proseguirà inoltre il lavoro di verifica sul numero delle persone che dovranno essere ospitate anche nel periodo estivo negli alberghi, anche alla luce della nuova ordinanza del Commissario prefettizio di Casamicciola (che ha fatto seguito a quella firmata dal Commissario delegato per la nuova zonizzazione di Piazza Bagni) che ha consentito il rientro nelle abitazioni di 60 cittadini. Ulteriori revisioni potranno essere predisposte per rivedere il perimetro delle zone rosse per quelle aree in cui sono stati già realizzati interventi di messa in sicurezza o che potranno essere effettuati nel breve periodo.

L’auspicio, naturalmente – si sottolinea – è che il numero delle persone che potranno rientrare nelle proprie abitazioni cresca nelle prossime settimane, anche per effetto dell’avanzamento del Piano degli interventi di somma e di estrema urgenza.