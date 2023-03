Frana killer in Ecuador: 14 morti, decine di persone ancora disperse

MeteoWeb

Si aggrava ancora il bilancio delle vittime di una enorme frana che ha sconvolto l’Ecuador: i decessi confermati sono 14, mentre prosegue la corsa contro il tempo per trovare i sopravvissuti, con decine di persone ancora disperse giorni dopo il disastro. I soccorritori continuano la loro instancabile ricerca delle 67 persone disperse dopo che fango, terra e vegetazione hanno seppellito parti della città di Alausi, a circa 300 km a Sud della capitale Quito.

Dopo piogge torrenziali, una parte massiccia di una montagna si è staccata domenica scorsa ed ha travolto la comunità di circa 45mila abitanti, distruggendo o danneggiando almeno 163 case, ha confermato il segretariato per la gestione del rischio SNGR. L’area in cui è avvenuto il disastro si trovava in una zona a rischio da febbraio, a seguito di altre frane.