Colpo di coda dell’inverno in Calabria: temperature sotto zero in Sila, Pollino e Aspromonte

MeteoWeb

Colpo di coda dell’inverno in Calabria: nella notte si è registrato un brusco calo termico, con punte di -6°C nell’area della Sila. Temperature sotto lo zero anche sul Pollino, nella zona delle Serre e in Aspromonte. Situazione simile anche nelle zone collinari, con freddo rigido anche nell’area del Crati e nella Piana di Gioia Tauro, fino a Catanzaro. Tra i valori sotto zero si segnalano i -4°C a Monte Scuro (CS), -1°C a Bisignano e Luzzi (CS).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: