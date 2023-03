Fuoriuscita di petrolio nel Dorset: dichiarata emergenza nel Regno Unito

MeteoWeb

Una fuoriuscita di petrolio si è verificata nel Dorset, nel sud-est del Regno Unito, costringendo le autorità a dichiarare lo stato di “major incident” (grave emergenza). Lo riporta Sky News, riferendo che la perdita proviene dall’impianto di Wytch Farm a Purbecks, uno dei più grandi giacimenti petroliferi onshore in Europa. La perdita è avvenuta in un oleodotto gestito da Perenco. Il petrolio è finito nell’acqua e nell’area circostante, hanno fatto sapere le autorità locali. Secondo quanto riporta il Telegraph, sono circa 200 i barili di petrolio fuoriusciti che si sono riversati in acqua a Poole Harbour.

La gente del posto è stata invitata a non fare il bagno a Poole Harbour o nell’area circostante fino a nuovo avviso. Perenco ha detto che sarà condotta una “indagine completa” su quanto è accaduto.