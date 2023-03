Fuoriuscita di petrolio in Kuwait, dichiarato lo stato di emergenza

MeteoWeb

A seguito di una fuoriuscita di petrolio, la Kuwait Oil Company, compagnia petrolifera nazionale dell’emirato del Golfo, ha dichiarato lo stato di emergenza nel Paese. A confermare la perdita “nella parte occidentale” del Kuwait è stato il vice amministratore delegato per gli affari amministrativi e portavoce della compagnia, Qusai Al-Amer. Il portavoce ha spiegato che non si sono registrati feriti a causa della perdita, che le operazioni di produzione non hanno subito ripercussioni e che non sono stati rilevati gas tossici sul luogo dell’incidente.

E’ stato inoltre precisato le squadre di intervento della Kuwait Oil Company sono sul posto e stanno lavorando per risolvere il problema secondo le procedure previste.