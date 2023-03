Gas, Ue: via al periodo di prova per il nuovo prezzo di riferimento del GNL

MeteoWeb

L’8 marzo, l’Agenzia europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell’energia (Acer) inizierà ad applicare in prova la metodologia per la valutazione dei prezzi del gas naturale liquefatto (GNL). È la premessa della pubblicazione del nuovo parametro di riferimento Ue per il GNL, previsto dal regolamento Ue sugli acquisti comuni di gas. Secondo il provvedimento, la valutazione giornaliera del prezzo del GNL di Acer per garantire il monitoraggio dell’andamento dei prezzi deve essere pubblicata entro fine mese.

L’Agenzia Ue intende iniziare ad applicare la nuova metodologia per la valutazione del prezzo a partire dall’8 marzo, per testarla e verificarla fino alla pubblicazione giornaliera del benchmark, che comincerà il 31 marzo.