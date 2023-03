Gas, Urso: “già a fine anno stop alla dipendenza dell’Italia dalla Russia”

MeteoWeb

“L’Italia può raggiungere la sua autonomia energetica per quanto riguarda il gas dalla Russia già alla fine di quest’anno“. A sottolinearlo il Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo al festival Euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “L’Europa necessariamente si rifornirà sempre più dal Sud, diventando così centrali le vie di approvvigionamento che portano all’Italia e che da qui arrivano nei grandi mercati dell’Europa centrale. L’Italia può essere l’hub del gas europeo” ha spiegato.

Urso: “le scommesse future verranno dal mare e dallo spazio”

“Il governo di Giorgia Meloni ha da subito posto l’attenzione sul Mediterraneo e sul mare, e lo dimostra la creazione di un Ministero del Mare, sebbene senza portafoglio. Le scommesse del futuro verranno dalla colonizzazione del mare e dallo spazio“, ha detto ancora Urso. “Il grande progetto sul Ponte sullo Stretto – ha poi aggiunto il Ministro – indica simbolicamente le nuove direttrici dell’Europa, perché così come il Mezzogiorno e il Mediterraneo hanno perso centralità quando cadde il Muro di Berlino, oggi riacquistano centralità per l’approvvigionamento energetico, e quindi il Mezzogiorno diventa centrale per l’Italia e per l’Europa”.

Urso ha poi annunciato che sarà messa a punto una “legge nazionale sullo spazio, che l’Italia non ha” pur essendo una potenza del settore; “colmeremo anche questa mancanza perché ormai nello spazio ci vanno i privati“, ha spiegato il Ministro.