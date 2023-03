Gatto decapitato ad Inzago: ipotesi pista satanica

MeteoWeb

AIDAA, Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, segnala ancora un atto di violenza inudita nei confronti di un animale. Questa volta un gatto è stato trovato decapitato a Inzago (Milano), in via Pastore, dove un residente rincasando ieri sera verso le 21.30 ha trovato il corpo di un gatto bianco e nero abbandonato ai bordi della strada; al gatto era stata mozzata la testa. Subito è scattato l’allarme e sul posto oltre ai Carabinieri ed alla Polizia locale è intervenuto il personale ATS che ha recuperato il corpo decapitato del gatto.

Sulla vicenda interviene l’AIDAA che da tempo segue le vicende legati alle violenze crudeli che hanno come obiettivi gli animali: “abbiamo appena rilanciato l’iniziativa per trovare i responsabili delle decapitazioni sui gatti avvenute nei mesi scorsi a Livorno, Lucca e Genova che ora ci troviamo subito di fronte a una situazione simile che questa volta porta con forte probabilità verso i riti isoterici o satanici, ma non escludiamo mai a priori nemmeno la pista dello squilibrato, ma comunque anche in questo caso lunedì faremo denuncia penale e stiamo valutando una possibile ricompensa”.