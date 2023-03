Il “gemello” della Terra non smette di stupire: scoperti 85mila vulcani

MeteoWeb

Ci sono decine di migliaia di vulcani sulla superficie di Venere: forniscono indizi sulle proprietà interne del pianeta, che al momento sono in gran parte inaccessibili per gli scienziati. In una nuova ricerca, gli studiosi hanno utilizzato le immagini radar ad apertura sintetica (SAR) della missione Magellan della NASA per catalogare i vulcani sul “gemello” della Terra su scala globale. Il database risultante ha mostrato circa 85mila vulcani, il 99% dei quali ha un diametro inferiore a 5 km.

“Il nostro studio fornisce la mappa più completa di tutti gli edifici vulcanici su Venere mai realizzata,” ha affermato Paul Byrne, scienziato planetario presso la Washington University di St. Louis. “Fornisce ai ricercatori un database di enorme valore per comprendere il vulcanismo sul pianeta – un processo planetario chiave, ma del quale, riguardo Venere, sappiamo molto poco, anche se è un mondo delle stesse dimensioni del nostro“. Venere è da sempre considerato il “pianeta gemello” della Terra, in quanto molto simile per massa e dimensioni.

La mappa dei vulcani su Venere

“Dalla missione Magellan della NASA negli anni ’90 sono sorte numerose domande importanti sulla geologia di Venere, comprese le caratteristiche vulcaniche,” ha affermato il dott. Byrne. “Con la recente scoperta del vulcanismo attivo su Venere, capire esattamente dove sono concentrati i vulcani sul pianeta, quanti ce ne sono, quanto sono grandi, ecc., diventa tanto più importante, soprattutto perché avremo nuovi dati nei prossimi anni“.

Lo studio del team ha incluso analisi dettagliate sulla localizzazione dei vulcani, dove e come sono raggruppati e come le loro distribuzioni spaziali si rapportano con le proprietà geofisiche del pianeta come lo spessore della crosta.

Il vulcanismo di Venere

Nell’insieme, il lavoro fornisce la comprensione più completa delle proprietà vulcaniche di Venere e forse del vulcanismo di qualsiasi mondo finora. Ciò perché, sebbene sappiamo molto sui vulcani sulla Terra che si trovano sulla terraferma, probabilmente ce ne sono ancora moltissimi ancora da scoprire sotto gli oceani.

In mancanza di oceani propri, l’intera superficie di Venere può essere vista con le immagini radar di Magellan. Sebbene ci siano vulcani su quasi tutta la superficie del pianeta, gli scienziati hanno trovato relativamente meno vulcani nella gamma di diametri di 20-100 km, elemento che potrebbe avere un ruolo nella disponibilità di magma e nel tasso di eruzione.

Gli esperti hanno anche voluto dare un’occhiata più da vicino ai vulcani più piccoli su Venere, quelli con meno di 5 km di diametro che sono stati trascurati dai precedenti studi. “Sono la caratteristica vulcanica più comune del pianeta: rappresentano circa il 99% del nostro set di dati,” ha affermato Hahn. “Abbiamo esaminato la loro distribuzione utilizzando diverse statistiche spaziali per capire se i vulcani sono raggruppati attorno ad altre strutture su Venere o se sono raggruppati in determinate aree“.

Lo studio è stato pubblicato su Journal of Geophysical Research: Planets.