Germania, il Ministro dell’Ambiente conferma: “uscita dal nucleare a metà aprile”

I rischi dell’energia nucleare sono “in definitiva ingestibili“, motivo per cui la Germania la eliminerà gradualmente a partire da metà aprile: è quanto ha confermato oggi il Ministro dell’Ambiente Steffi Lemke ai media tedeschi del gruppo Funke. “Anche senza energia nucleare, l’approvvigionamento energetico è sicuro. L’eliminazione graduale del nucleare a metà aprile rimarrà“.

Il 15 aprile, quindi, le ultime 3 centrali nucleari in Germania andranno in pensione. Nel 2022 il governo tedesco aveva approvato un rinvio di tre mesi e mezzo al calendario inizialmente previsto per l’addio alla fonte di energia. Ora non ci saranno nuove proroghe, visto che l’approvvigionamento energetico è garantito, secondo il Ministro.