Scoperta una nuova specie di orchidea con petali “di vetro”

In Giappone e’ stata scoperta una specie di orchidea i cui petali sembrano fatti di vetro, battezzata col nome di Spiranthes hachijoensis. Lo riferisce l’emittente televisiva Usa Cnn, precisando che il fiore scoperto dai ricercatori giapponesi ha petali rosa e bianchi cosi’ delicati e fragili da assomigliare al vetro. Anche se si avvicina alle specie comuni gia’ note nel Paese del Sol Levante.

Popolazioni dell’inattesa nuova specie sono state scoperte nella prefettura di Tokyo, vicino all’isola di Hachijo, ispirando il nome di Spiranthes hachijoensis. Prima di questo rinvenimento, in Giappone erano state trovate tre specie di orchidee Spiranthes: S. australis, S. sinensis e S. hongkongensis, e si pensava che solo S. australis crescesse sulla terraferma giapponese.

Orchidea Spiranthes

Le orchidee di questo genere – Spiranthes – sono chiamate “trecce da donna” per la loro somiglianza con ciocche ondulate di capelli. Le Spiranthes hanno un gambo centrale, attorno al quale cresce una spirale ascendente di minuscoli fiori a forma di campana che possono essere bianchi, rosa, viola o gialli. Ci sono circa 50 specie di Spiranthes trovate in Eurasia, Australia e nelle Americhe, tipicamente nelle regioni temperate o tropicali. Questi fiori sono conosciuti in Giappone da centinaia di anni, secondo lo studio pubblicato sul Journal of Plant Research.

“L’incredibile diversita’ della famiglia delle orchidee, le Orchidaceae, e’ davvero sorprendente e nuove scoperte come questa Spiranthes rafforzano l’urgenza di studiare e proteggere queste gemme botaniche”, ha commentato Justin Kondrat, capo orticoltore della Smithsonian Gardens Orchid Collection. I colori delle fioriture di S. hachijoensis variano “dal rosa porpora al bianco”, con petali che misurano da 3 a 4 millimetri circa, secondo quanto riferito dai ricercatori. S. hachijoensis ha fiori piu’ piccoli con basi piu’ larghe e petali centrali piu’ dritti rispetto ad altre specie di Spiranthes, ma le manca una struttura per l’autoimpollinazione.

Oltre alla popolazione di Tokyo, gli autori dello studio hanno trovato S. hachijoensis anche nel distretto di Kanto e nei distretti di Kyushu, Shikoku e Chubu. “Eravamo entusiasti di aver identificato una nuova specie di Spiranthes. E’ l’orchidea piu’ familiare in Giappone ed e’ stata amata per secoli”, ha detto il ricercatore Suetsugu, aggiungendo che il fiore e’ menzionato nella piu’ antica antologia di poesie del Giappone che risale al 759.