Giornata Mondiale dell’Acqua: l’INGV presenta NUDGE, strumento di educazione digitale ambientale

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 che si celebra ogni 22 marzo, il team Acquaviva degli Smart Citizen del Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) La Spezia, guidato dalla prof.ssa Daniela Garau e dalla ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) Giovanna Lucia Piangiamore, mostrerà il NUDGE, lo strumento di educazione digitale ambientale progettato secondo le buone pratiche europee del Digital Education Action Plan. Il prodotto ideato applica tecniche innovative e di gamification al fine di richiamare l’attenzione sulla fragilità del territorio dal punto di vista idrogeologico e sull’importanza della sua corretta manutenzione, con particolare attenzione riguardo ai comportamenti sicuri da adottare in caso di eventi alluvionali a supporto della Protezione Civile. Per l’occasione, sarà lanciata una sfida on line tra classi di tutta Italia, una sorta di videogioco in simultanea.

L’appuntamento è per oggi, mercoledì 22 marzo 2023 dalle 10 alle 11:30. L’evento è indicato per studenti/sse dei CPIA e delle scuole secondarie di primo e secondo grado.