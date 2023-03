Giornata Mondiale della Meteorologia: l’Aeronautica Militare incontra i ragazzi delle scuole

MeteoWeb

Oggi 23 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Meteorologia e per l’occasione l’Aeronautica Militare ha organizzato a Roma, presso il salone d’Onore del CONI dalle 16 alle 17, un incontro con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Lazio sul tema indicato dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale: “The Future of Weather, Climate and Water across Generations”.

Scopo dell’evento – che sarà moderato dalla Dott.ssa Chiara Giallonardo, giornalista e conduttrice televisiva – è quello di avvicinare le giovani generazioni ai temi del cambiamento climatico, illustrando i compiti delle istituzioni nazionali e, in particolare, il ruolo dell’Aeronautica Militare nelle attività di monitoraggio dell’atmosfera nell’ambito delle collaborazioni esistenti a livello nazionale e mondiale sotto l’egida dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale.

Parteciperanno all’incontro il Generale di Brigata Luca Baione responsabile del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e Rappresentante Permanente presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, il Prof. Federico Benuzzi, fisico teorico docente presso il Liceo Bassi di Bologna, attore professionista e divulgatore scientifico, , il Colonnello Luca Parmitano, pilota sperimentatore ed astronauta dell’ESA in collegamento da Houston, il Cap. Andrea Patassa, pilota sperimentatore e membro della riserva degli astronauti dell’ESA, il Ten. Chiara Ludovico, meteorologa ed ingegnere ambientale, il content creator Tudor Laurini in arte Klaus, il Lgt. Giancarlo Simeoli, campione di vela, la campionessa mondiale di nuoto sincronizzato Lucrezia Ruggiero e il Prof. Alberto Pirni, Docente di Filosofia Morale presso la Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube della Forza Armata.

Dal 1950, l’Aeronautica Militare esprime il Rappresentante nazionale presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale e, attraverso il Servizio Meteorologico, opera a beneficio della collettività nazionale e internazionale ed è impegnato a divulgare la conoscenza meteorologica attraverso progetti scolastici, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), visite presso gli aeroporti militari, i centri scientifici ed operativi per favorire la comprensione del complesso processo che porta alla previsione meteorologica. Inoltre, nei periodi estivi l’Aeronautica Militare organizza “summer camps” presso le principali sedi del Servizio Meteorologico con brevi corsi di familiarizzazione con le tematiche ambientali e climatologiche.

La Giornata Meteorologica Mondiale quest’anno viene inserita nell’ambito degli eventi organizzati dalla Forza Armata per celebrare il Centenario dell’Aeronautica Militare.