Tragedia nel Frusinate: giovane muore soffocato da un trancio di pizza

MeteoWeb

Tragedia ad Aquino, nel Frusinate. Un giovane di 27 anni è rimasto soffocato dal boccone di pizza che aveva appena ingoiato: è morto davanti agli occhi dei genitori che non hanno potuto far nulla per aiutarlo. Inutile ogni soccorso da parte del personale Ares 118. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Pontecorvo.