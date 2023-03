Due giovani travolti e uccisi da un treno in Valtellina

MeteoWeb

Tragedia all’altezza della piccola stazione di Berbenno, in Valtellina: due giovani sono stati travolti e uccisi da un treno in transito nel tardo pomeriggio di oggi. Le vittime non si sono servite del sottopassaggio pedonale per attraversare i binari. Il macchinista del treno. diretto alla stazione Centrale di Milano, non ha potuto evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, insieme alla Polizia di Stato e ai Carabinieri. La dinamica è in corso di accertamento.