Rapporto IPCC, Greta Thunberg denuncia il “tradimento” dei leader mondiali

L’attivista svedese per il clima Greta Thunberg ha commentato il rapporto sui cambiamenti climatici presentato oggi dall’IPCC. L’attivista ha denunciato il “tradimento“ dei leader mondiali che non hanno agito sui cambiamenti climatici. “Il fatto che le persone al potere continuino in qualche modo a vivere nella negazione e a muoversi attivamente nella direzione sbagliata, alla fine sarà visto e compreso come il tradimento senza precedenti che è. È solo questione di tempo”, afferma Thunberg in una dichiarazione, aggiungendo che sta diventando “sempre più impossibile ignorare la crisi climatica”.