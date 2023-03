Guinea Equatoriale: confermati altri casi di virus Marburg

MeteoWeb

La Guinea Equatoriale ha confermato altri 8 casi di virus Marburg. Al momento sono 2 i focolai noti nel continente africano: il secondo si trova in Tanzania, che in settimana ha annunciato 8 casi di Marburg, inclusi cinque decessi. “Il nostro team di genomica dei patogeni sequenzierà campioni da entrambi i luoghi e vedrà se c’è una relazione tra gli attuali due focolai,” ha affermato il direttore ad interim dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, Ahmed Ogwell. I risultati dovrebbero essere noti entro la settimana.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che i nuovi casi in Guinea Equatoriale sono stati riscontrati nelle province di Kie Ntem, Litoral e Centro Sur, tutte confinanti con Camerun e Gabon.

Il virus Marburg e si diffonde tra le persone attraverso uno stretto contatto con i fluidi corporei delle persone infette o superfici, come lenzuola contaminate. Senza trattamento, Marburg può avere un tasso di mortalità fino all’88%.