Il ciclone Freddy per la quarta volta sul Madagascar: gli esperti sono colpiti dai suoi continui cambi di direzione

Mentre sta ancora riprendendosi dagli effetti della prima ondata, la nazione africana sud-occidentale del Mozambico si sta preparando alla seconda ondata del Ciclone tropicale Freddy che arriverà in tarda serata venerdì, l’ha riferito un centro meteo locale oggi, Martedì 7 marzo 2023.

La stazione di monitoraggio delle Nazioni Unite sull’isola di Reunion nell’Oceano Indiano ha avvertito che Freddy “si intensificherà gradualmente tramutandosi in ciclone tropicale o anche in un intenso ciclone tropicale” sul Canale del Mozambico durante la notte tra venerdì 10 marzo 2023 e sabato 11 marzo 2023.

Il ciclone Freddy

Si prevede che Freddy si intensificherà questo Giovedì 9 marzo, mentre si avvicinerà alla costa del Mozambico, con velocità del vento sul mare che raggiungerà la media di 110 chilometri (circa 70 miglia) all’ora, con raffiche di 155 chilometri (circa 100 miglia) all’ora, e si muoverà in direzione nord-est.

Si prevede che approderà nella seconda provincia più popolosa del paese, Zambezia. La sua ricomparsa ha sconcertato i meteorologi con il suo costante cambiamento di direzione e le conseguenze sulla popolazione. Freddy si è intensificato quattro volte, una prima volta a causa di un ciclone tropicale nell’emisfero meridionale.

L’energia ciclonica accomulata

Ora detiene anche il record mondiale per quella che è nota come “energia ciclonica accumulata“, una metrica che serve per misurare la forza di un ciclone nel tempo. Freddy ha colpito il Madagascar orientale il mese scorso prima di attraversare il canale e abbattersi con violenza sul Mozambico, uccidendo 21 persone in entrambe le nazioni.

L’evento climatologico ha colpito circa 213.000 persone e distrutto oltre 28.000 case nella capitale mozambicana di Maputo e nelle province vicine, secondo l’Istituto Nazionale del Mozambico per la gestione del rischio di catastrofi. Sembrava poi essersi dissolto prima di riapparire, aggirando il Canale del Mozambico.

Il cambio di rotta del ciclone Freddy

Inizialmente era destinato a imperversare sul Madagascar per la seconda volta, ma ha cambiato rotta verso l’Africa continentale. L’agenzia meteorologica francese Meteo-Francia ha comunicato in un bollettino che Martedì 7 marzo si intensificherà. Si teme che insorgeranno forti rischi meteorologici per Toliara, la capitale della regione di Atsimo-Andrefana del Madagascar, con forti venti sul livello del mare rimanendo “pericoloso a causa dell’ondata ciclonica.”

Freddy sta attualmente colpendo il Madagascar meridionale mentre sorvola il canale. L’agenzia meteorologica U.N. ha detto che Freddy è in rotta per diventare il ciclone tropicale più longevo della storia dopo aver attraversato l’intero Oceano Indiano in un mese. Da novembre ad aprile è classificata come la stagione dei cicloni nel sud-ovest dell’Oceano Indiano e gli scienziati del clima dicono che il cambiamento climatico sta intensificando i cicloni, rendendoli più lunghi, più umidi e più frequenti.