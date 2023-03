Il progetto “Un mare di stelle” salpa alla baia delle Grazie di Portovenere

MeteoWeb

Venerdì 17 Marzo, dalle 19,30 alle 24, ci sarà il grande appuntamento con gli astri e le forme di vita marine. Questa meravigliosa iniziativa avrà come scenario la baia delle Grazie di Portovenere, località costiera inserita nella Buffer Zone dei siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Qui si svolgerà la 4° tappa del progetto itinerante “Un mare di stelle – Dal microscopico all’infinitamente grande”, ideato e promosso dal progetto Percorsi nel Blu dell’Istituto ISA2 La Spezia-Portovenere e dall’Associazione Astrofili Spezzini e Società Astronomica Lunae.

Gli obiettivi del progetto “Un mare di stelle”

Di conseguenza, questa iniziativa di divulgazione scientifica, cercherà di favorire la scoperta di quelle specie marine poco conosciute che popolano tipicamente le strutture sommerse artificiali, in ambienti costieri antropizzati, oppure di quelle bioindicatrici termosensibili.

Queste osservazioni in campo marino saranno guidate dallo Staff del progetto Percorsi nel Blu e vedranno la collaborazione di studenti tutors dell’ISA2 e dell’Istituto Capellini – Sauro e Liceo Linguistico – Mazzini, in rete con il progetto Percorsi nel Blu.

L’osservazione del cielo stellato

L’esperienza full-immersion di Scienza partecipata prevederà delle osservazioni accurate e farà uso di microscopi digitali da campo da collegare a smartphones e tablet. L’osservazione del cielo stellato sarà invece accompagnata dallo staff dell’Associazione Astrofili Spezzini (AAS) e della Società Lunae della Spezia. Grazie ai potenti telescopi messi a disposizione sarà possibile osservare la Luna, Giove, Marte e la nebulosa di Orione.

Il Guinness World Record

Durante la manifestazione verrà esposto il logo del Guinness World Record relativo all’asteroide “Palmaria” che gode del patrocinio permanente del Comune di Portovenere. L’iniziativa si svolgerà grazie al Patrocinio del Comune della Spezia, WEEC Network Italia, Pianeta Azzurro (media partner), Consolato della Repubblica Dominicana di Genova, Ass. Blue Life, Ass. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sede della Spezia, Ass. Padri e Madri, Ass. Deportiva de Dominicanos en La Spezia, Liceo Linguistico e Istituto Capellini – Sauro, Club Alpino Italiano CAI della Spezia, l’Associazione “Amici dell’Isola del Tino” e gli operatori della Protezione Civile dell’Associazione “Life on the Sea”, che parteciperanno a sostegno dell’iniziativa e contribuendo alla vigilanza dei partecipanti.