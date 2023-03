Il riscaldamento globale causa un aumento di tornado killer negli USA

MeteoWeb

Il riscaldamento globale sta causando un incrementodi tornado devastanti negli Stati Uniti. Questa è la conclusione di uno uno studio pubblicato nel Bollettino dell’American Meteorological Society. Secondo gli esperti, i cambiamenti climatici faranno crescere il numero delle ‘supercelle‘. Queste ultime sono temporali caratterizzati al loro interno dalla presenza di mesocicloni che daranno origine a tornado. Uno dei più recenti si è abbattuto in Mississippi, radendo al suolo la cittadina di Rolling Fork e causando almeno 25 morti.

Questo studio ha ponderato un aumento del 6,6% delle supercelle a livello nazionale. Inoltre, la stagione dei tornado inizierà un mese prima rispetto al passato, in uno scenario di livelli moderati di riscaldamento futuro entro la fine del secolo. Le supercelle hanno generato il tornado del 2013 di Moore, in Oklahoma, che uccise 51 persone, la serie di tornado di Joplin, in Missouri, nel 2011, che causò la morte di 161 persone e la devastante sequenza di cicloni, sempre nel 2011, che uccise più di 320 persone tra Alabama, Mississippi e Tennessee.