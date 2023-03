Il ruolo della salute del suolo nelle attività socio-economiche

MeteoWeb

“InBestSoil – Valutazione monetaria dei servizi ecosistemici del suolo e creazione di iniziative per investire nella salute del suolo: stabilire un quadro di riferimento per l’inclusione della salute del suolo nelle attività economiche e nelle attività politiche” è un progetto del programma Missions di Horizon Europe che rientra in un budget di quasi 6 milioni di euro, finanziato congiuntamente dalla Commissione Europea. Quest’ultima vi ha contribuito con 4,6 milioni di euro, in collaborazione con i governi britannico e svizzero.

L’incontro per il lancio progettuale ha avuto luogo a Zagabria (Croazia) il 31 gennaio e il 1 febbraio 2023. Durante questo primo incontro, i partner si sono incontrati di persona per discutere i primi passi del progetto. Questo progetto continuerà nei prossimi quattro anni, grazie alla partecipazione di aziende private, università, ONG, associazioni di agricoltori e altri enti di diversi Paesi europei.

La missione del progetto InBestSoil

“La nostra missione è sottolineare l’importanza fondamentale del suolo per il nostro benessere, per i nostri mezzi di sussistenza e per affrontare le sfide centrali del nostro tempo. Il suolo rappresenta un nesso cruciale tra questioni ambientali globali come il cambiamento climatico, la gestione dell’acqua e la perdita di biodiversità.

“Allo stesso tempo, è una risorsa non rinnovabile essenziale per l’agricoltura, che fornisce il presupposto per la produzione di cibo e di altre risorse necessarie per l’economia circolare. InBestSoil intende contribuire allo sviluppo della Strategia dell’UE per il suolo per il 2030, co-creando un quadro di riferimento per gli investimenti nella conservazione e nel ripristino della salute del suolo“, ha dichiarato Diego Soto Gómez, coordinatore del progetto InBestSoil e ricercatore presso l’Università di Vigo.

Il valore economico della salute del suolo

La Fondazione CMCC partecipa al progetto coordinando la linea di ricerca relativa alle politiche e agli incentivi per facilitare investimenti nella salute del suolo. In particolare, il CMCC analizzerà le attuali politiche, svilupperà strumenti, opportunità di certificazione/etichettatura e proporrà linee guida per integrare l’aspetto economico della salute del suolo nella definizione di incentivi e politiche. Condurrà inoltre, in collaborazione con il partner AGRIS, un Living Lab in Sardegna.

Questo progetto si pone l’obiettivo di attribuire un valore economico alla salute del suolo. Di conseguenza, gli obiettivi progettuali vanno dalla produzione di fibre e cibo al suo ruolo nella conservazione del patrimonio culturale. Pertanto, in tutta Europa sono state scelte alcune aree sperimentali (“lighthouses”). In esse vengono utilizzate tecniche volte a migliorare la salute del suolo.

L’agropastoralismo

Queste aree sono regioni eterogenee. Rientra nello stesso progetto un’area di pascolo spagnola dove l’agropastoralismo viene utilizzato per rigenerare il suolo impoverito dall’agricoltura convenzionale ed altre aree periurbane di Vilnius e Zagabria, dove l’agricoltura migliora la capacità di assorbimento del suolo e riduce l’incidenza delle inondazioni.

Altre regioni sperimentali includono, ad esempio, i campi di un’iniziativa olandese che mira a diversificare la produzione degli agricoltori della zona e ad aumentare la fertilità del suolo includendo i lupini nelle loro rotazioni, due miniere abbandonate i cui terreni sono stati risanati e una foresta boreale in cui gli scarti dell’industria del legno vengono utilizzati per migliorare le caratteristiche del suolo. In queste lighthouses si analizzeranno i progressi ottenuti in termini di salute del suolo e la possibilità di applicare queste tecniche in altri luoghi, oltre alla possibilità di sviluppare un quadro che permetta alle aziende di investire denaro in queste soluzioni. Il progetto è condotto da un team internazionale con competenze diverse nei settori dell’agricoltura, della ricerca e della comunicazione.

I partner del progetto

L’Università spagnola di Vigo, coordinatrice del progetto, ha il compito di guidare e organizzare le attività fornendo una struttura di gestione e procedure chiare per garantire un’amministrazione e un coordinamento tecnico efficaci. Gli altri coordinatori dei work package sono:

Zabala Innovation Consulting , Spagna – Comunità di stakeholder per la co-creazione, la co-innovazione e il co-learning.

, Spagna – Comunità di stakeholder per la co-creazione, la co-innovazione e il co-learning. Polytechnic University of Cartagena , Spagna – Valutazione economica dei servizi ecosistemici del suolo e degli impatti degli interventi sul suolo.

, Spagna – Valutazione economica dei servizi ecosistemici del suolo e degli impatti degli interventi sul suolo. FiBL – Research Institute of Organic Agriculture, Svizzera – Impatti e scalabilità degli attuali interventi per la salute del suolo in Europa.

– Research Institute of Organic Agriculture, Svizzera – Impatti e scalabilità degli attuali interventi per la salute del suolo in Europa. Wageningen University , Paesi Bassi – Nuovi modelli di business per la salute del suolo.

, Paesi Bassi – Nuovi modelli di business per la salute del suolo. Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Italia – Politiche e incentivi per facilitare gli investimenti nella salute del suolo.

– Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Italia – Politiche e incentivi per facilitare gli investimenti nella salute del suolo. June Communications, Romania – Comunicazione, diffusione e utilizzo dei risultati.

Gli altri partner del progetto InBestSoil sono Inxenia Desarrollos Tecnológicos – Spagna; Centro de Valorización Ambiental del Norte – Spagna; Fundación Global Nature – Spagna; University of Zagreb – Croazia; Mykolas Romeris University – Lituania, Latvian State Forest Research Institute “Silava” – Lettonia; Ekoboerderij de Lingehof – Paesi Bassi, Agris Sardegna – Italia, LGI Sustainable Innovation – Francia, Udea BV – Paesi Bassi, Actyva Sociedad Cooperativa- Spagna; The University of Exeter – Regno Unito.