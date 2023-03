Centrale nucleare USA: registrata una perdita radioattiva

MeteoWeb

Dopo quattro mesi dall’incidente, la società Xcel Energy ha dichiarato di aver rilevato e trattato una perdita di acqua contaminata da trizio in una centrale nucleare nel nord degli Stati Uniti. La società ha dichiarato che ha comportato “alcun rischio” per gli abitanti e l’ambiente.

La perdita è stata limitata solamente “al sito dell’impianto” di Monticello, vicino a Minneapolis. L’acqua contaminata “non è stata rilevata al di fuori delle strutture o nell’acqua potabile locale“, ha dichiarato Xcel Energy in un comunicato. La situazione “non rappresenta un rischio per la sicurezza e la salute della popolazione locale o per l’ambiente“, ha aggiunto l’azienda.

La perdita radioattiva

Ma qual è il materiale radioattivo disperso? Si tratta del trizio che è un isotopo radioattivo dell’idrogeno. La fuoriuscita di acqua contaminata risale al 22 novembre, ha riferito Xcel Energy, affermando di aver immediatamente avvertito l’American Nuclear Regulatory Commission (Nrc) e lo Stato del Minnesota, dove si trova l’impianto.

Pertanto, le autorità locali stanno “monitorando gli sforzi di Xcel Energy per ripulire” questo rilascio di acqua, ha informato la Minnesota Pollution Control Agency (Mpca). “La perdita è stata fermata e non ha raggiunto il fiume Mississippi o fonti di acqua potabile contaminate“, ha aggiunto.