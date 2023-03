Inaspettato fine settimana di neve a Gambarie: non sono mancate le emergenze

MeteoWeb

Il Gruppo comunale di Gambarie ormai si preparava alla pianificazione degli eventi primaverili e estivi. Alcuni operatori erano già impegnati sulla preparazione degli eventi di giugno e settembre. L’ultimo mese è stato molto frenetico per i molti turisti che nei fine settimana si sono riversate in montagna a godere della copiosa neve.

Come ha riportato il coordinatore del gruppo comunale Francesco Zadera, non si prevedeva in questo fine settimana un evento nevoso. Migliaia di persone hanno scelto naturalmente di trascorrere giornate di svago e divertimento. Sono stati in molti i turisti che si sono riversati a Gambarie con l’intento di sciare. In situazioni simili, le emergenze non possono essere escluse. Esse devono essere gestite con celerità e professionalità da una macchina che deve funzionare perfettamente.

Il Gruppo comunale della Protezione Civile a Gambarie

L’obiettivo primario di un’amministrazione lungimirante è garantire ai turisti la massima sicurezza, offrendo la possibilità a tutti di vivere dei momenti spensierati nel rispetto delle regole condivise. Uno degli ingranaggi di questa macchina di sicurezza è il Gruppo Comunale di Protezione Civile che è stato voluto dal Sindaco Malara già a partire dal 2017.

Anche ieri il Gruppo Comunale ha avuto il suo bel da fare. Tante automobili sono rimaste in panne e sono state prontamente soccorse dai volontari. Sono state altrettante le richieste di informazioni sulle condizioni delle strade, sulla viabilità sicura e sulle ordinanze che limitano la viabilità a Gambarie. Non sono mancati i turisti che hanno avuto necessità di informazioni su come montare le catene o su come toglierle.

I soccorsi per soccorrere l’autobus in difficoltà

Alle 16.00 un autobus, con quasi 50 occupanti quasi tutti giovani e giovanissimi, si sono trovate in difficoltà per le forti e insistenti nevicate del primo pomeriggio, poco prima della partenza per il rientro. Il mezzo si è ritrovato in località Salto la Vecchia, preceduto da una automobile che è rimasta bloccata in un tratto in forte pendenza.

Prontamente allertati dai volontari di Protezione Civile spalaneve e spargisale, hanno permesso all’auto di riprendere la marcia. Gli addetti del gruppo comunale hanno fatto da battistrada fino al punto in cui la strada era sgombra da neve. Ordinaria giornata trascorsa in straordinaria dedizione al prossimo per il gruppo comunale di protezione civile di Santo Stefano in Aspromonte.