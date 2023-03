Incendi in Piemonte e Liguria: in fiamme boschi a Ponzone e Carpasio

MeteoWeb

Divampano le fiamme, favorite dalla siccità, tra Piemonte e Liguria. Un rogo boschivo è divampato nella notte in località Prati Piani sopra l’abitato di Carpasio, in alta valle Argentina (Imperia). È in corso l’intervento di un canadair. La Sala operativa della Protezione civile di Regione Liguria sta monitorando la situazione. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo e l’elicottero regionale dell’antincendio boschivo, oltre a volontari da Ceriana.

Sono proseguite tutta la notte le operazioni di bonifica per l’incendio divampato ieri in provincia di Alessandria, il cui spegnimento è stato reso particolarmente difficoltoso dal forte vento. A Ponzone (Alto Acquese), la macchia boschiva in località Fogli, al confine con la Liguria, è stata presidiata dalle squadre dei vigili del fuoco di Acqui Terme e Sassello (Savona), Protezione Civile e Aib di Bistagno. “Questa mattina riprende il monitoraggio del perimetro dell’area e degli ultimi focolai per risolvere il tutto, senza il previsto intervento aereo ipotizzato nella tarda serata di ieri. Sono rientrate le due famiglie abitanti nella zona, evacuate in via precauzionale,” ha spiegato il sindaco Fabrizio Ivaldi.