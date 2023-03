Spento l’incendio su un traghetto Milazzo-Lipari: passeggeri salvati dalla Guardia Costiera | VIDEO

MeteoWeb

Spento l’incendio sviluppatosi nella sala macchine di un traghetto in navigazione sulla tratta Milazzo-Lipari: illesi i cinque passeggeri e i diciotto membri dell’equipaggio. Dopo le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco, a bordo di un elicottero AW139, giunto dal reparto volo di Catania, e una motobarca, hanno seguito il traino dell’imbarcazione fino al porto di Messina.

I passeggeri, che si trovavano a bordo, rassicurati e posti in sicurezza dal personale di bordo, sono stati evacuati con la motovedetta della Guardia Costiera e trasferiti nel porto di Rinella a Salina. Qui, ad attenderli, vi era personale della delegazione di spiaggia ed una ambulanza. Sono stati poi imbarcati sugli aliscafi di linea per le loro destinazioni.

Su quanto accaduto a bordo della nave di Caronte & Tourist isole minori, sono in corso le indagini dell’autorità marittima che ha ascoltato l’equipaggio. Al momento dell’accaduto, per cause ancora da accertare, la nave era in navigazione a circa 3 miglia a sud-ovest dell’isola di Salina.