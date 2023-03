Grosso incendio in una cartiera della Lucchesia: “tenere porte e finestre chiuse”, domani scuole chiuse a Porcari | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un vasto incendio è scoppiato questo pomeriggio nella cartiera Essity di Porcari, nella piana di Lucca. Le fiamme, scoppiate per cause ancora in via di accertamento, stanno interessando un magazzino dove viene stoccata la merce finita. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco provenienti sia dal comando provinciale di Lucca che da altre zone della Toscana. L’alta colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, che si è alzata dalla cartiera ha provocato anche problemi alla viabilità dell’autostrada Firenze-Mare.

Il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, sta seguendo le operazioni e, via Facebook, invita a “non venire a vedere l’incendio perché i mezzi dei Vigili del Fuoco stanno avendo difficoltà a transitare per entrare nello stabilimento”. Al momento non si registrano feriti.

A causa dell’incendio, scuole chiuse domani a Porcari, ha annunciato Fornaciari sui social. “In qualità di autorità sanitaria – scrive il sindaco – ho appena emesso una ordinanza, che vi chiedo di diffondere, che prevede di tenere porte e finestre chiuse e non fare attività all’aperto, lavare molto abbondantemente qualunque tipo di prodotto della terra. Chiusura per domani lunedì 13 marzo di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e centro anziani nel comune di Porcari. Voglio fare tutto ciò che è in mio potere, anche con atti di precauzione, per tutelare la salute di adulti e bambini”.