Incendio vicino al poligono militare a Dandolo: in fiamme 300 ettari | FOTO

I Vigili del fuoco di Pordenone, Maniago e Spilimbergo sono intervenuti alle 16 per un vasto incendio all’altezza del Dandolo in comune di Maniago, nei pressi del poligono militare. Il vasto incendio ha interessato una superficie di 300 ettari. Il forte vento ha alimentato le fiamme, contro cui sono state impiegate 4 autobotti, 2 moduli boschivi e 2 autopompe. Sul posto anche gli uomini del Corpo forestale regionale.

L’incendio è stato domato poco dopo le 18. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per chiarire le cause.