Incendio divampa in grattacielo a Hong Kong | VIDEO

MeteoWeb

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incendio divampato in un grattacielo in costruzione in uno dei principali quartieri dello shopping di Hong Kong. I feriti, raggiunti in strada da materiale caduto dalla zona in fiamme, sono stati portati al Queen Elizabeth Hospital di Yau Ma Tei per essere curati. Al momento non si conoscono le loro condizioni.

I vigili del fuoco hanno combattuto per ore contro il rogo scoppiato nel cantiere edile, nel quartiere densamente popolato di Tsim Sha Tsui a Kowloon. L’incendio ha costretto circa 170 persone a evacuare gli edifici vicini.