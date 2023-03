Incendio nel Salernitano, a fuoco un deposito di materiali ferrosi: “state a casa” | FOTO

MeteoWeb

Un vasto incendio si è sviluppato a Sarno, in provincia di Salerno, in un’azienda dell’area industriale che commercia rottami ferrosi e non ferrosi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i Vigili Urbani ed è stato allertato l’ufficio di Protezione Civile del Comune. Il sindaco, Giuseppe Canfora, e l’assessore alla Protezione Civile, Roberto Robustelli, hanno invitato “i residenti della zona e tutti i cittadini a non avvicinarsi al luogo dell’incendio per evitare di intralciare le operazioni, nonché e soprattutto possibili esalazioni di fumo; per tale motivo si invitano gli occupanti di abitazioni ed uffici che si trovino in prossimità dell’incendio a tenere le finestre accuratamente chiuse”.

Inoltre, un invito “ai responsabili dell’Ospedale Martiri Villa Malta di Sarno a chiudere le finestre per evitare le esalazioni di fumo”.