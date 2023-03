Incendio Novara: fiamme domate. Arpa: “al momento nessun pericolo”

MeteoWeb

L’incendio che questa mattina è divampato in un’azienda di San Pietro Mosezzo (Novara), che produce solventi per vernici, ”è stato praticamente domato grazie all’intervento dei mezzi antincendio dell’aeroporto, dei mezzi dei vigili del fuoco e soprattutto grazie all’uso degli schiumogeni”: lo ha reso noto la polizia locale di Novara, sottolineando che ”sul posto sono presenti i tecnici di ARPA e sono stati avvisati anche Italgas e Acqua NovaraVco per possibili problemi di inquinamento delle reti“.

Il Comune ha aperto in via precauzionale il Centro operativo comunale e volontari della Protezione civile stanno informando la cittadinanza.

I primissimi rilievi effettuati da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) “non hanno evidenziato situazioni di pericolo“. Le rilevazioni sono state effettuate utilizzando uno strumentazione portatile per verificare i valori di monossido di carbonio, formaldeide e acido solfidrico. Le squadre di Arpa stanno effettuando ulteriori verifiche di tipo analitico sulla qualità dell’aria e sulla gestione delle acque di spegnimento. Arpa “è in stretto contatto con la Prefettura di Novara e con i Sindaci dei Comuni di Novara e di S. Pietro Mosezzo per la gestione dell’emergenza”.