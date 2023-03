Incendio boschivo a Piccolino in Val Badia: in azione un elicottero | FOTO

MeteoWeb

Un incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio a Piccolino, in Val Badia. Stando alle prime informazioni, l’incendio si sarebbe sviluppato sotto l’impianto di risalita per Plan de Corones. Non sono ancora chiare le cause del rogo. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di tutta la zona con un centinaio di uomini e un elicottero.