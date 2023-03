Incendio boschivo a Villa Celiera: domato grazie ad un elicottero e 2 Canadair

MeteoWeb

È stato domato dopo diciotto ore un incendio divampato intorno alle 23 di ieri in contrada Santa Maria a Villa Celiera (Pescara), una zona boschiva e impervia distante dal centro abitato. Per contenere le fiamme e impedire che si avvicinassero alle abitazioni e si propagassero alla pineta limitrofa, sono stati impiegati un elicottero Drago 52 e due Canadair, a supporto della squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Penne e di una squadra dei Volontari di Montesilvano. Dopo avere spento le fiamme e bonificato l’area, i Vigili del fuoco stanno facendo rientro verso il comando provinciale di Pescara.

Sono in corso accertamenti per capire l’origine del rogo. Tutte le operazioni di spegnimento sono state seguite in prima persona dal sindaco di Villa Celiera Domenico Vespa: “questo incendio non ci voleva. Parliamo di un rogo inaspettato per il periodo. Stiamo uscendo dall’inverno e pochi giorni fa c’era stata l’ultima nevicata. Sembra un incendio voluto e causato da qualche malintenzionato”.